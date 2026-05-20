Guardiola progovorio o budućnosti u Cityju i gospodski poručio: ‘Čestitke Arsenalu’

Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klupskoj povijesti, a prvi nakon 2004. godine zahvaljujući 1:1 remiju Manchester Cityja kod Bournemoutha u susretu predzadnjeg, 37. kola.
Remijem Cityja u Bournemouthu Arsenal je zadržao četiri boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78.
Trener Manchester Cityja Pep Guardiola sportski je čestitao Arsenalu. Pohvalio je svoje igrače i istaknuo umor.
“Bila je to teška utakmica, znali smo da nas to čeka. Oni su imali vremena za pripremu i sačuvali su energiju, dok smo mi igrali svaka tri dana i jako se potrošili.
Prvo poluvrijeme bilo je dobro, stvorili smo nekoliko prilika, no gol smo zabili prekasno. Dogodilo se, što je tu je. Nismo imali svježine u nogama. Pokušali smo s puno veznjaka uspostaviti kontrolu, ali oni su zaista, zaista dobri”, rekao je Guardiola pa dodao:
“Moji igrači su davali sve od sebe cijele sezone, borili su se do samog kraja i bili smo blizu. Čestitam Arsenalu, Mikelu, svim njihovim igračima i navijačima, zaslužili su pobjedu. Siguran sam da je ovo za njega poseban osjećaj i veliko zadovoljstvo. Uloženo je puno truda i rada, i na tome im čestitam”, rekao je trener Cityja.
Na pitanje o svojoj budućnosti, Guardiola je istaknuo da će odluku donijeti nakon razgovora s upravom kluba.
“Mogu vam reći da imam još jednu godinu ugovora. Iza nas su brojne godine u kojima smo pobjeđivali. No, prva osoba s kojom se mora razgovarati je predsjednik. Kada sezona završi, razgovarat ćemo i donijeti odluku. Ja sam najsretniji čovjek na svijetu što sam u ovom klubu. Ovo je izvanredno”, zaključio je Guardiola.
