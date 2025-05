Emotivni Antony oprostio se od Real Betisa: Vratili ste mi radost igranja nogometa

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Brazilski nogometaš Antony objavio je da završava svoju epizodu u Real Betisu. Putem društvenih mreža potvrdio je kako do produženja ugovora neće doći, čime je i službeno najavio svoj odlazak iz španjolskog kluba.

“Hvala puno za ovu čarobnu sezonu, Betis. Moji ljudi. Moj svijet. Jedno od najljepših poglavlja u mom životu bliži se kraju. S Betisom sam pronašao osmijeh. Zauvijek”, poručio je Antony koji se jako brzo uvukao pod kožu navijačima seviljskog kluba.

Kako i ne bi, s obzirom na to da je u Real Betisu pružao sjajne partije. U samo 26 odigranih utakmica postigao je devet golova i upisao pet asistencija. Za usporedbu, u dresu Manchester Uniteda zabio je 12 golova i dodao pet asistencija u čak 96 nastupa. U Betisu se Brazilac očito preporodio i napokon pokazao zbog čega je United svojedobno platio čak 95 milijuna eura za njegov transfer.

“Od prvog koraka u ovaj klub osjetio sam nešto drugačije. Bilo je to kao da sam se vratio kući, kao da sam pronašao dio sebe za koji sam mislio da sam ga izgubio. S vam sam se opet počeo smijati. Hvala vam što ste me primili kao jednog od svojih. Hvala vam što ste mi vratili radost igranja nogometa. I hvala vam što ste me podsjetili zašto sam se zaljubio u ovu igru”, poručio je emotivni Antony.

Sada će se vratiti u matični Manchester United s kojim ima ugovor do 2027., no tek treba vidjeti računa li Rúben Amorim na njega.