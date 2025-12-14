Prekinuta utakmica Rijeke i Istre!

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

U sjeni borbe za vrh ljestvice SHNL-a, Istra 1961 i Rijeka na Aldo Drosini igrale su važan dvoboj u utrci za europska mjesta. Istra je uoči susreta bila četvrta s 23 boda, dok je Rijeka držala šesto mjesto s 21 bodom.

Utakmica je ponudila uzbudljivo otvaranje. Istra je povela već u petoj minuti golom Salima Lawala nakon velike pogreške vratara Martina Zlomislića, no Rijeka je brzo izjednačila preko Luke Menala, koji je glavom pogodio na odličan centaršut Ante Oreča u devetoj minuti.

Dinamo ‘petardom’ u Koprivnici ponovno preuzeo vrh HNL-a

Nedugo zatim, u 18. minuti, susret je prekinut zbog loše vidljivosti prouzrokovane maglom, a sudac Ante Čulina s igračima je otišao u svlačionicu.

Nakon 20 minuta čekanja odlučeno je kako se utakmica danas neće nastaviti. Termin odigravanja nastavka utakmice još nije poznat.