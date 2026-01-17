Povratak u London? Kovačić bi mogao napustiti Manchester City

Podijeli :

Mateo Kovačić mogao bi uskoro napustiti Manchester City.

Hrvatski reprezentativac trenutačno je u drugom planu kod Pepa Guardiole te je ove sezone upisao tek dva nastupa u svim natjecanjima, a svemu tome, jasno, kumovala je i ozljeda.

Prema pisanju brazilskog Jornal O Dia londonski West Ham ponovno razmatra njegov angažman kao potencijalnu zamjenu za Lucasa Paquetu. Brazilac je na meti Chelseaja, no sve su glasnije najave da bi se mogao vratiti u domovinu, točnije u Flamengo, nakon zahtjevne sezone na London Stadiumu.

Ako Paquetã napusti klub već u siječnju, West Ham bi se okrenuo dovođenju upravo hrvatskog reprezentativac.

Ostvri li se njegov transfer u Čekićare, to bi bio drugi put da će hrvatski reprezentativac postati stanovnik Londona. Prvi put mu je bio u dresu Chelseaja, od 2018. do 2023.