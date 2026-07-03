Portugalac šokirao Hrvatsku pa otkrio što je poručio Ronaldu i suigračima

Gonçalo Ramos bio je čovjek odluke u pobjedi Portugala 2:1 protiv Hrvatske u osmini finala Svjetskog prvenstva.
Napadač je pogodio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade i svojoj reprezentaciji donio plasman u četvrtfinale, a nakon utakmice otkrio je zanimljiv detalj iz svlačionice.
Kako prenosi portugalski O Jogo, Ramos je na poluvremenu bio uvjeren da će upravo on odlučiti utakmicu ako dobije priliku. Otkrio je i što mu je prije toga rekao Cristiano Ronaldo:
“Ronaldo mi je rekao da ću pomoći ekipi. A ja sam suigračima na poluvremenu poručio: ‘Ne brinite, ako uđem, zabit ću’.”
Portugalac je istaknuo da kod pobjedničkog pogotka nije bilo previše razmišljanja:
“Bio je to gotovo čisti instinkt. Znam da se u ovakvim trenucima obično ja pojavim, da rješavam i odlučujem utakmice. Na kraju krajeva, moj posao i jest da rješavam utakmice.”
Iako je bio junak susreta, Ramos naglašava da u portugalskom taboru već razmišljaju o Španjolskoj:
“Pokazali smo snagu naše ekipe. Sad je to iza nas i moramo se okrenuti onome što slijedi… Na kraju se isplatilo.”
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