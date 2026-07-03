Portugalac šokirao Hrvatsku pa otkrio što je poručio Ronaldu i suigračima

Podijeli :

AP Photo/Sam Balkansky via Guliver

Gonçalo Ramos bio je čovjek odluke u pobjedi Portugala 2:1 protiv Hrvatske u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Napadač je pogodio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade i svojoj reprezentaciji donio plasman u četvrtfinale, a nakon utakmice otkrio je zanimljiv detalj iz svlačionice.

Kako prenosi portugalski O Jogo, Ramos je na poluvremenu bio uvjeren da će upravo on odlučiti utakmicu ako dobije priliku. Otkrio je i što mu je prije toga rekao Cristiano Ronaldo:

ANKETA / Kako ocjenjujete nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu? Ivanković za SK: To da je rame u zaleđu, to stvarno ne prihvaćam! Pa ne trčiš da ti je tijelo unazad, nego naprijed

“Ronaldo mi je rekao da ću pomoći ekipi. A ja sam suigračima na poluvremenu poručio: ‘Ne brinite, ako uđem, zabit ću’.”

Portugalac je istaknuo da kod pobjedničkog pogotka nije bilo previše razmišljanja:

“Bio je to gotovo čisti instinkt. Znam da se u ovakvim trenucima obično ja pojavim, da rješavam i odlučujem utakmice. Na kraju krajeva, moj posao i jest da rješavam utakmice.”

Iako je bio junak susreta, Ramos naglašava da u portugalskom taboru već razmišljaju o Španjolskoj:

“Pokazali smo snagu naše ekipe. Sad je to iza nas i moramo se okrenuti onome što slijedi… Na kraju se isplatilo.”