Pogledajte sve golove sinoćnjih utakmica: Messijev rekord, drama Alžira i Austrije, Portugal na Hrvatsku

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Sinoćnjim utakmicama zaključena je grupna faza Svjetskog prvenstva.

Nakon što je Hrvatska pobijedila Ganu 2:1 i završila na drugom mjestu skupine L, na red su došli susreti skupina K i J. Argentina je pobjedom nad Jordanom (3:1) potvrdila prvo mjesto, dok su Austrija i Alžir remijem (3:3) oboje osigurali prolaz. Doznali smo i da će Hrvatska igrati protiv Portugala, koji je završio na drugoj poziciji u skupini K nakon što je odigrao neriješeno s Kolumbijom (0:0), a DR Kongo je slavljem 3:1 ostavio Uzbekistan s nula bodova na kontu.

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DR Kongo – Uzbekistan 3:1

Uzbekistan je poveo u 10. minuti golom Eldora Šomurodova, ali je DR Kongo preokret kreirao u nastavku. Strijelci su bili Yoane Wissa u 68. s bijele točke i 91. te Fiston Mayele u 78. minuti. Golove pogledajte OVDJE.

Kolumbija – Portugal 0:0

U Miamiju su Kolumbija i Portugal nizali šanse od početka do kraja, ali niti jedan pogodak nije postignut. Odlučniji i bolji su bili Kolumbijci, imali su više opasnijih napada i udaraca, ali mreže su ostale mirne i Portugal je time postao idući suparnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Najzanimljivije trenutke susreta pogledajte OVDJE.

Alžir – Austrija 3:3

Austrija je povela golom Marka Arnautovića u 28. minuti, dok je Iran izjednačio u 45. preko Rafika Belghalija. Vodila je Austrija još jednom i to kada je Marcel Sabitzer bio strijelac u 55 minuti. Sve je zaključeno golom Riyada Mahreza u 60. minuti.

Prava ludnica nastala je u završnici jer je Mahrez zabio svoj drugi pogodak u 93. minuti za 3-2 Alžira i tada je on za sobom u nokaut fazu vukao Iran. No, u 96. minuti je Kalajdžić bio strijelac za 3-3 i sve se vratilo na staro, odnosno, na prolazak Alžira i Austrije.

Golove pogledajte OVDJE.

Jordan – Argentina 1:3

U 19. minuti aktualni su svjetski prvaci poveli golom Giovanija Lo Celsa iz slobodnog udarca. U 31. je Argentina povećala na 2-0 pogotkom Lautara Martineza iz jedanaesterca, dok je Jordan smanjio nakon gola Muse Al Tamarija u 55. minuti. Sve je zaključeno u 80. kada je jordansku mrežu naciljao Messi. Golove pogledajte OVDJE.