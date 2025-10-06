Piksi uoči odlučujuće utakmice odgovorio kritičarima: ‘Neki će navijati za Albaniju, ali…’

Podijeli :

Guliver Image

Nogometaši Srbije u subotu 11. listopada u 20.45 u Leskovcu dočekuju Albaniju, a tri dana kasnije gostuju kod Andore.

Piksijevi odabranici u novu reprezentativnu stanku ulaze nakon teškog poraza 5:0 od Engleske, a u fokusu će sada biti odlučujuća utakmica protiv Albanije.

“Znamo što za nas znači pobjeda, svjesni smo i što bi donio remi ili poraz, ali o ovom posljednjem uopće ne razmišljamo”, rekao je Stojković i dodao:

“Neće biti lako, ali ni njima neće biti jednostavno. Danas više nema autsajdera – svi se bore i svi znaju igrati nogomet.

Ova je utakmica iznimno važna za nas, i zbog rezultata i zbog nastavka kvalifikacija. I ne, ne može se dogoditi da mi četiri igrača traže zamjenu na poluvremenu protiv Latvije. To je stvarno besmisleno. To je posljedica činjenice da ne igraju dovoljno u svojim klubovima, što nam, naravno, stvara problem.”

Posebnu je pozornost srpski izbornik izazvao komentarom na račun domaćih nogometnih analitičara, a mnogi smatraju da je pritom imao na umu Radu Bogdanovića.

“Razni kritičari i analitičari pratit će ovo, možda će netko ovoga puta čak i navijati za Albaniju – takvih vjerojatno ima. No ja se time ne opterećujem, želim pripremiti momčad najbolje što mogu i u Leskovcu odigrati kvalitetnu utakmicu”, rekao je.

Podsjetimo, Bogdanović je nakon poraza Srbije od Engleske kritizirao izbornika.

“Način na koji smo izgubili baca nogometne navijače u svojevrsnu depresiju. On (Piksi) kao izbornik nije napravio sustav igre, nije odabrao skupinu igrača koja će mu igrati konstantno. Ima tu i vikača iz Španjolske, Marbelle, koji mu se malo miješaju u momčad i guraju svoje igrače

Ali, sada ih neću prozivati, neću im ulaziti u džep… Mene zabrinjava sinoćna izjava, njegove izjave nitko ne može citirati, ni mnogo inteligentniji ljudi od mene… Svaliti krivicu na igrače, da im ti kažeš da su spori, tromi, da ne igraju, da su bez minutaže… To ja gledam kao jednu vrstu neodgoja i neodgovornosti jednog izbornika koji predstavlja jednu državu”, rekao je.