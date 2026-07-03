Petar Sučić otkrio što mu je Ronaldo rekao kad ga je vidio uplakanog nakon utakmice

Podijeli :

xBorisxKovacevx via Guliver

"Prazan sam, zaslužili smo više, barem produžetke", istaknuo je Petar Sučić nakon poraza hrvatske reprezentacije od Portugala.

“Bila je jako dobra utakmica, ali nažalost nije dobro završila. Ne znam više, prazan sam, osjećam se prazno. Ali ponosan sam na ekipu, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, barem produžetke,” istaknuo je Sučić.

“Poništena su nam tri gola, stvarno bih volio da nam netko objasni što se događa u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene. Ne znam više ni sam, previše je situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. Na kraju moram čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više,” dodao je.

Uplakanom Sučiću je nakon utakmice prišao Cristiano Ronaldo kazavši mu nekoliko riječi utjehe.

“Bio sam jako potresen, ali mi je govorio da je to nogomet. Kazao je da u nogometu uvijek ima i teških trenutak i situacija, ali da sam odličan da nastavim dalje i će u budućnosti biti bolji.”

Istaknuo je kako su “Vatreni” pokazali da se mogu nositi s najboljima.

“Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški. Mislim da smo bili bolji protivnik, posebno u zadnjih pola sata. Ali, kada ti ponište tri gola protiv Portugala onda znaš da sreća nije na tvojoj strani,” kazao je.