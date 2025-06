Paul Pogba: ‘Bilo mi je teško voziti djecu u školu i prolaziti kraj stadiona’

Podijeli :

Paul Pogba (32) izjavio je da tijekom svoje suspenzije zbog dopinga nije osjetio podršku od strane Juventusa, kluba čiji je tada bio član. Francuski veznjak, koji se nakon 18 mjeseci stanke vraća nogometu i očekuje se da će potpisati za Monaco, otvoreno je govorio o razočaranju koje je doživio.

“Osjećao sam se kao da sam u sukobu s antidopinškim institucijama, a ne s vlastitim klubom”, rekao je Pogba u intervjuu za emisiju Sept à huit na francuskom TF1.

Istaknuo je kako je više puta tražio pomoć Juventusa, ali ona nije stigla.

“Zatražio sam kondicijskog trenera jer sam i dalje bio pod ugovorom, no nisu mi ga omogućili. Imao sam pravo na to. Klub me nije podržao i to me duboko pogodilo.”

Pogba je bio pozitivan na doping-testu nakon utakmice protiv Udinesea u sezoni 2023., iako u toj utakmici nije ni ulazio u igru. Prvotno mu je izrečena četverogodišnja suspenzija, koja je kasnije smanjena na 18 mjeseci. Juventus mu je raskinuo ugovor u studenom 2024., dok mu je pravo nastupa vraćeno u ožujku 2025.

Prisjetio se i teških trenutaka izvan terena.

“Bilo mi je teško svaki dan voziti djecu u školu i prolaziti pokraj stadiona znajući da neću uskoro igrati. Djeca su me neprestano pitala kad ću opet igrati i kad će me gledati na utakmici.”

Sada kao slobodan igrač Pogba je spreman za novi izazov koji će prema Fabriziju Romanu biti u AS Monacu.

“Fizički i mentalno sam potpuno spreman. Imam 32 godine, ali se osjećam kao dijete koje jedva čeka ponovno zaigrati.”