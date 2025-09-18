Pao je ‘Here we go’: Mourinho se vraća gdje je sve počelo

Legendarni Portugalac vraća se kući.
Popularni ‘Here we go’ objavio je nogometni insajder Fabrizio Romano. Nakon otkaza u Istanbulu, Mourinho će se nakon 25 godina vratiti u Benficu.
Mourinho će naslijediti Bruna Laga, koji je otpušten nakon iznenađujućeg poraza Benfice od Qarabaga na otvaranju Lige prvaka. Iskusni Portugalac tamo je započeo samostalnu trenersku karijeru, ali u domovini je najveći uspjeh imao s Portom. Osvojio je Ligu prvaka, a zatim prešao u Chelsea.
Zanimljivo je da je Mourinha ove sezone s Fenerbahceom baš Benfica izbacila iz Lige prvaka.
Kako je navedeno, Mourinho će potpisati dvogodišnji ugovor, a očekuje se da će se danas staviti inicijali na papir i da će se ‘The Special One’ vratiti u domovinu nakon 21 godine rada diljem Europe i u najjačim europskim klubovima.
