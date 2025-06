Palmeiras u utakmici s prekidom zbog vremena slavio protiv Al Ahlyja i došao na korak od osmine finala

Podijeli :

Scott Coleman via Guliver

Drugo kolo Svjetskog klupskog prvenstva započelo je susretom Palmeirasa i Al Ahlyja. Oba kluba su u prvom kolu remizirala 0:0 pa su osim prve pobjede u četvrtak tražili i prvi pogodak. Na kraju je brazilska momčad ispunila oba uvjeta jer je došla do pobjede rezultatom 2:0.

U prvom dijelu je Al Ahly unatoč očekivanjima bio bolja momčad te su više prijetili, a veliku prednost mogli su dobiti u 37. minuti kada je Raphaelu Veigi Anthony Taylor pokazao crveni karton. Ipak, nakon VAR provjere engleski sudac je promijenio svoju odluku i Veiga se izvukao samo s žutim kartonom.

Ta situacija kao da je trgnula Palmeiras koji je na početku drugog poluvremena s dva pogotka riješio susret. Prvi je došao u 49. minuti kada je Wessam Abou Ali poslao loptu u svoju mrežu, a drugi je stigao 10 minuta kasnije. Tada je Flaco Lopez zatresao mrežu Egipćana za 2:0 i važno odvajanje.

No, utakmica je nakon toga prekinuta zbog grmljavine u blizini stadiona. Prekid je trajao nešto više od 40 minuta nakon čega su se igrači vratili na teren i dovršili susret. Do kraja utakmice nije bilo pogodaka i Palmeiras je došao do četvrtog boda u skupini A.

U sljedećem kolu igrat će protiv Inter Miamija. Klub u kojem igraju mnogi bivši igrači Barcelone, među kojima je i Lionel Messi, od 21 po hrvatskom vremenu igraju protiv Porta.