Ovako bi izgledale jakosne skupine da je danas ždrijeb Svjetskog prvenstva, evo gdje se nalazi Hrvatska

CarlosxSantiago via Guliver

Lista od 48 reprezentacija za svjetsku smotru se polako popunjava...

Podsjetimo, prvenstvo će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska će se naći u drugoj jakosnoj skupini, a ždrijeb za predstojeće SP održat će se 5. prosinca u Washingtonu. Osim Hrvatske, u drugoj skupini nalaze se i Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Senegal, Danska, Japan, Iran, Južna Koreja, Ekvador i Australija.

Među reprezentacijama koje još nisu potpuno sigurne za nastup, ali se predviđa njihov plasman na Mundijal, nalaze se Italija, Kamerun, Bolivija, Kostarika i mnoge druge.

PROJEKCIJE JAKOSNIH SKUPINA ZA SP 2026.:

PRVA SKUPINA: Meksiko, SAD, Kanada, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Portugal, Brazil, Nizozemska, Belgija, Njemačka

DRUGA SKUPINA: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Senegal, Danska, Japan, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Australija

TREĆA SKUPINA: Austrija, Panama, Norveška, Egipat, Alžir, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Kostarika, Uzbekistan, Katar, Južnoafrička Republika

ČETVRTA SKUPINA: Saudijska Arabija, Jordan, Zelenortski otoci, Jamajka, Gana, Novi Zeland, Italija, Turska, Ukrajina, Wales, Kamerun, Bolivija