VIDEO / Dinamov prvi europski protivnik slavio u debiju novog trenera, debitirao i ‘Unitedov kikser’

Fenerbahče je u derbiju kola porazio Trabzonspor s 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio En Nesyri u 45. minuti.
Bio je to debi trenera Domenica Tedesca, a debitirao je i vratar Onana.
Dodajmo da je Kocaelispor Bruna Petkovića i Hrvoja Smolčića izgubio s 2:0 od Gazientepa.
Smolčić je u toj utakmici debitirao.
