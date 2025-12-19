U Nizozemskoj oduševljeni Perišićem: ‘Imate Messija i Ronalda, ali uzmite njega za primjer!’

Bivši marokanski nogometaš Ali Boussaboun (46) pohvalio je profesionalizam Ivana Perišića (36), koji se uspješno vratio nakon ozljede.
“Rekao bih mladim igračima da uzmu Perišića kao primjer. Mladi igrači, naravno, imaju Messija i Ronalda za primjer, ali ja bih rekao: uzmite njega.
Pogledajte što on radi za to i kako živi te kako je u toj dobi još uvijek toliko važan za momčad”, rekao je Boussaboun, koji je 13 puta igrao za reprezentaciju Maroka kao krilni napadač, dok je gotovo cijelu klupsku karijeru proveo u Nizozemskoj.
