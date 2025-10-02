Ten Hag ima novi posao? Pred povratkom je u bivši klub

Podijeli :

Erik ten Hag uskoro bi se mogao ponovno naći na klupi kluba koji ga je proslavio.

Posljednjih se tjedana u javnosti puno govorilo o naglom padu njegove trenerske karijere nakon otkaza u Manchester Unitedu i Bayeru Leverkusenu.

Ipak, teško je zaključiti da su ti angažmani bili potpuno neuspješni – cjelokupna slika govori drukčije. U Unitedu se nisu snašli ni daleko iskusniji stručnjaci od nizozemskog trenera, dok ni u Bayeru atmosfera nije bila idealna. Unatoč tome, smatra se da je mogao ostvariti i nešto više od onoga što je pokazao.

Prema najnovijim informacijama iz Nizozemske, Ten Hag bi se mogao vratiti u Ajax, s kojim je prije pet godina ostvario sjajne rezultate.

Ni amsterdamskom klubu u posljednje vrijeme ne ide najbolje, pa se vjeruje da bi zajedničkim snagama mogli ponovno pronaći put prema uspjehu.

Sam Ten Hag otvoren je za razgovore s čelnicima Ajaxa, zbog čega se dogovor dviju strana čini vrlo izglednim.

