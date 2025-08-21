Šutalo ima novi klub, imaju najviše ambicije

Hrvatski nogometaš Boško Šutalo (25) novi je igrač poljske Cracovije, gdje će provesti sezonu na posudbi iz belgijskog Standard Liegea.

Prošle sezone odigrao je 27 utakmica za belgijski klub i postigao jedan pogodak. Cracovia se trenutačno nalazi na drugom mjestu Ekstraklase nakon pet kola, a prošlu sezonu završila je kao šesta. U istoj momčadi na posudbi je i Mauro Perković iz Dinama, čiji angažman traje do siječnja.

Šutalo je ponikao u Osijeku, iz kojeg je 2019. otišao u Atalantu za četiri milijuna eura. Međutim, u Italiji se nije uspio nametnuti pa je nakon posudbe u Veroni karijeru nastavio u Dinamu.

Zagrebački klub platio ga je 4.05 milijuna eura, što je i dalje drugi najveći ulazni transfer u povijesti kluba, ali zbog teške ozljede nije ostavio značajniji trag. U zimu 2024. besplatno je prešao u Standard, odakle sada seli u Poljsku na novu priliku za dokazivanje.

