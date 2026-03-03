Poznata je težina Ronaldove ozljede

U kratkoj objavi Al Nassr je pojasnio: “Cristianu Ronaldu dijagnosticirana je ozljeda zadnje lože nakon posljednje utakmice protiv Al Fayhe. Započeo je program rehabilitacije i bit će pod svakodnevnom procjenom.”

Cristiano Ronaldo nije otputovao iz Saudijske Arabije

Klub nije precizirao kada će Ronaldo biti spreman za povratak, koji će ovisiti o napretku oporavka.

Ove sezone Portugalac je odigrao 26 utakmica u svim natjecanjima, postigao 22 pogotka i upisao četiri asistencije. Trenutačno je treći strijelac saudijske lige s 21 golom, iza Ivana Toneya (23) i Juliana Quiñonesa (22).

S obzirom na približavanje Svjetskog prvenstva 2026., i klub i portugalska reprezentacija nadaju se brzom oporavku. Kapetan Al Nassra i dalje ostaje ključni igrač u borbi za domaće i kontinentalne trofeje, a uprava ističe da je njegova predanost klupskim ciljevima neupitna.