Nizozemac završio karijeru dvije godine nakon srčanog zastoja: ‘Ne želim ovo’

Guliver

Bivši nizozemski napadač Bas Dost završio je igračku karijeru gotovo dvije godine nakon što je doživio srčani zastoj na terenu tijekom utakmice nizozemske prve lige, priznao je 36-godišnjak za novine Algemeen Dagblad.

Dost, bivši napadač VfL Wolfsburga, Sportinga i Eintrachta Frankfurt, igrao je za NEC Nijmegen kada se srušio na terenu protiv AZ Alkmaara u listopadu 2023. Hitno je prevezen u bolnicu, a utakmica je kasnije prekinuta.

Nizozemac je rekao da je cilj bio ponovno zaigrati, ali su liječnici otkrili daljnje komplikacije s njegovim zdravljem ove godine.

“Dopušteno mi je trčati na traci za trčanje, što je bilo super. Sve dok nisam dobio poziv od kardiologa u lipnju. Otkrili su ‘nešto’ tijekom treninga. Taj trenutak je sve promijenio”, citiraju Dostove riječi.

“Mislio sam, ne želim ovo. Ne želiš se kockati sa svojim životom. Razmišljao sam o tome dva tjedna i onda donio odluku da je dosta.”

