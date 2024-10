Olmissum svladao Futsal Dinamo u finalu Superkupa

Podijeli :

Foto: Facebook (Olmissum)

Futsal ekipa omiškog Olmissuma osvojila je hrvatski Superkup nakon što su boljim izvođenjem kaznenih udaraca pobijedili u Zagrebu Dinamo s 4-1 (0-1, 1-1).

Finale Superkupa lanjskih finalista u prvenstvu, Futsal Dinama i Olmissuma otišao je sve do produžetaka pa zatim i do serije kaznenih udaraca u kojoj su gosti iz Omiša ostali mirnije glave i došli do naslova Superkupa. U regularnom dijelu bilo je 1-1. Prvo je Kristijan Čekol u 20. minuti doveo prvaka Dinamo u vodstvo, a u 36. minuti je izjednačio Bruno Branco.

U izvođenju kaznenih udaraca Omišani su bili daleko uspješniji, Barbarić, Kolobarić i Žilić su pogađali mrežu Zagrepčana, dok su kod Dinama promašili Dekanić, Gudasić i Horvat.

Treće mjesto osvojila je Pula Stanogradnja koja je s 5-4 pobiijedila dubrovački Square.