Karačić: Za Hrvatsku ću igrati i jednu minutu ako treba

Igor Karačić, nakon poziva izbornika Dagara Sigurdssona zbog ozljede Domagoja Duvnjaka, stigao je u Zagreb i uputio se prema Karlovcu gdje će se pridružiti ostatku hrvatske rukometne reprezentacije.

Mostarski as odmah je odgovorio na poziv i već danas u podne stigao u zagrebačku zračnu luku.

“Stalno ponavljam da sam spreman odazvati se, uvijek sam tu za reprezentaciju. Dolazim direktno s bazičnih priprema, teretane, trke, bez lopte. Ali za Hrvatsku ću igrati i jednu minutu ako treba. To nije floskula, to je jednostavno tako. Tu sam ako me izbornik treba, voljan sam pomoći i njemu i suigračima, mojim velikim prijateljima”, rekao je Karačić za Germanijak.

Izbornik je jučer nakon utakmice s Argentinom na konferenciji za medije izjavio da jedva čeka da završi, kako bi mogao nazvati Igora Karačića.

“Tako negdje je i bilo, odmah poslije utakmice smo kratko porazgovarali. Nije me trebalo nagovarati, jednostavno ja sam sa svojim prijateljima iz reprezentacije stalno u kontaktu i spreman sam pomoći. Minuta ili dvije, nebitno. Koliko god mogu. Nadam se da ću ovih dana uhvatiti ritam sa loptom jer sam bio na bazičnim pripremama u ritmu teretana – trčanje.”