Određena satnica četvrtog i petog kola SHNL-a, Evo kada igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prva dva kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk jedini imaju maksimalan učinak te predvode prvenstvenu ljestvicu, dok je Vukovar jedina momčad koja još nije osvojila niti jedan bod
U nastavku natjecanja očekuju nas zanimljivi dvoboji 4. i 5. kola, a HNS je objavio i službenu satnicu tih utakmica.
4. kolo (22.–24. kolovoza)
-
Petak, 22.8.
20:00 – Vukovar – Gorica
-
Subota, 23.8.
18:45 – Slaven Belupo – Lokomotiva
21:00 – Dinamo – Istra
-
Nedjelja, 24.8.
18:45 – Osijek – Hajduk
21:00 – Rijeka – Varaždin
5. kolo (29.–31. kolovoza)
-
Petak, 29.8.
20:00 – Istra – Gorica
-
Subota, 30.8.
18:45 – Vukovar – Slaven Belupo (u Vinkovcima)
21:00 – Varaždin – Dinamo
-
Nedjelja, 31.8.
18:15 – Lokomotiva – Osijek
21:00 – Hajduk – Rijeka
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!