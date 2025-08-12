Određena satnica četvrtog i petog kola SHNL-a, evo kada igraju Hajduk i Dinamo

HNK Hajduk Split

Nakon prva dva kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk jedini imaju maksimalan učinak te predvode prvenstvenu ljestvicu, dok je Vukovar jedina momčad koja još nije osvojila niti jedan bod

U nastavku natjecanja očekuju nas zanimljivi dvoboji 4. i 5. kola, a HNS je objavio i službenu satnicu tih utakmica.

4. kolo (22.–24. kolovoza)

  • Petak, 22.8.
    20:00 – Vukovar – Gorica

  • Subota, 23.8.
    18:45 – Slaven Belupo – Lokomotiva
    21:00 – Dinamo – Istra

  • Nedjelja, 24.8.
    18:45 – Osijek – Hajduk
    21:00 – Rijeka – Varaždin

5. kolo (29.–31. kolovoza)

  • Petak, 29.8.
    20:00 – Istra – Gorica

  • Subota, 30.8.
    18:45 – Vukovar – Slaven Belupo (u Vinkovcima)
    21:00 – Varaždin – Dinamo

  • Nedjelja, 31.8.
    18:15 – Lokomotiva – Osijek
    21:00 – Hajduk – Rijeka

