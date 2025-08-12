Određena satnica četvrtog i petog kola SHNL-a, evo kada igraju Hajduk i Dinamo

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nakon prva dva kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk jedini imaju maksimalan učinak te predvode prvenstvenu ljestvicu, dok je Vukovar jedina momčad koja još nije osvojila niti jedan bod

U nastavku natjecanja očekuju nas zanimljivi dvoboji 4. i 5. kola, a HNS je objavio i službenu satnicu tih utakmica.

4. kolo (22.–24. kolovoza)

Petak, 22.8.

20:00 – Vukovar – Gorica

Subota, 23.8.

18:45 – Slaven Belupo – Lokomotiva

21:00 – Dinamo – Istra

Nedjelja, 24.8.

18:45 – Osijek – Hajduk

21:00 – Rijeka – Varaždin

5. kolo (29.–31. kolovoza)