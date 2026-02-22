Očekivani sastav Hajduka: Garcia računa na debitanta od prve minute

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk od 17:45 dočekuje Rijeku u derbiju 23. kola HNL-a.

Domaći uoči 23. kola drže drugo mjesto prvenstva s pet bodova manje od vodećeg Dinama koji danas od 15 sati gostuje u Varaždinu.

Gonzalo Garcia ne može računati na Antu Rebića zbog akumuliranih žutih kartona, dok se Iker Almena još nije oporavio od ozljede.

Rebića će na lijevom krilu zamijeniti Michele Šego, desno će biti Roko Brajković, dok se Marko Livaja očekuje u napadu od prve minute.

U obrambenoj liniji trebao bi prvi nastup upisati Dario Marešić, koji je tijekom ovog tjedna iz Istre prešao u Hajduk. Očekuje se da će uz Marešića zaigrati Zvonimir Šarlija, a bekovske pozicije rezervirane su za Niku Sigura i Šimuna Hrgovića.

Očekivani sastav Hajduka: