Novi detalji oko slučaja Durdov i propalog transfera: ‘Uzeli bi ga da je sve bilo čisto’

HNK Hajduk Split

Situacija oko neuspjelog transfera Brune Durdova iz Hajduka u belgijski Club Brugge postala je prilično složena zbog brojnih kontradiktornih informacija i uključenih strana.

Iako je Durdov bio zainteresiran za prelazak u Brugge zbog plana i programa koji mu je predstavljen, do dogovora nije došlo, a razlozi se sada dodatno rasvjetljavaju kroz izjave Jurice Vranješa za Index.

“Nikakav ja posrednik nisam bio. Krenuo sam raditi na tom transferu, ali stvari od početka nisu bile onakve kako su obećane, pa sam se izmaknuo. Onda se umiješalo sedam agenata i transfer nije uspio. A cijela istina je ovakva.

Bio sam na utakmici Milana i Club Bruggea u Milanu u desetom mjesecu. Nakon toga, 30. listopada sam bio u Zagrebu, sjedio s predsjednikom Bilićem i njegovim pomoćnikom Rokom Pezeljom. Rekao sam im da imam potencijalni interes za malog Durdova.

Pitao sam ih, ako nema agenta, a nije ga imao jer je još uvijek maloljetan, mogu li dobiti mandat od kluba da krenem raditi na transferu Durdova u Brugge iako su bila i 2-3 zainteresirana kluba iz Bundeslige, ali tražio sam samo za Brugge jer mi je bilo obećano da ću dobiti.

Nakon 20-ak dana smo se opet čuli i opet su mi govorili da ću dobiti. Zadnji put mi je bilo obećano kad su se vratili iz Španjolske s priprema. Ipak, ja to nikad nisam dobio i ništa nisam dalje ni pokušavao da ne ispadam smiješan.”

“U međuvremenu mi je predsjednik rekao da se čujem sa sportskim direktorom Vitalijem, dotad se nisam čuo s njim. Iz respekta prema predsjedniku sam to prihvatio, ali ne znam zašto je to bilo potrebno kad sam se dogovorio s predsjednikom i kad smo si dali ruku da ću dobiti mandat. Sportski direktor mi je rekao da on zna ljude u Bruggeu i da on to sam mora vidjeti, a u međuvremenu je Durdov dobio nekog agenta, ne znam koga”, nastavio je Vranješ.

“Još jednom sam bio u Bruggeu, kad mi je iz Španjolske obećano da ću dobiti mandat, ali u međuvremenu se javilo sedam agenata, ne znam tko. Ja sam se izmaknuo da ne ispadam smiješan i to je jedina istina. Tko je tražio provizije, kako je tražio provizije, je li poslije toga bilo kontakta, pojma nemam. Kad sam vidio da ide u krivom smjeru i kad nisam dobio ono što mi je obećano od predsjednika, izmaknuo sam se”, dodao je.

O mogućem izvoru glasina da je on radio na transferu, Vranješ kaže:

“Je li to izjavio netko iz kluba, menadžer Durdova ili netko drugi tko to nije odradio, a obećao je da će odraditi pa svalio na mene, ne znam. Netko želi prebaciti svoju nesposobnost na drugu stranu, odnosno na mene. Ako netko kaže da je bilo drugačije, neka to izvoli reći javno.

Notorna je laž da je mene Hajduk angažirao u tim pregovorima. Tražio sam mandat, ali nisam ga dobio. Ne znam je li došla službena ponuda, ne znam tko je tražio provizije. Ja do provizije nisam ni stigao jer nisam dobio papir da se predstavim kao osoba koja pregovara u ime Hajduka za Durdova.

Netko svoju slabost prebacuje na mene, a netko iz kluba mu je vjerojatno i rekao da sam ja došao prvi i još u desetom mjesecu rekao da bi mogao Brugge uzeti Durdova. I uzeli bi ga da je išlo sve kako je trebalo i da je sve bilo čisto.”

Durdov je pod Gennarom Gattusom postao senzacija. Hajdukovo desno krilo tek je napunilo 17, a već se za njega interesiraju najveći europski klubovi. Talijanski mediji pisali su da ga prate Milan, Inter i Roma, ali da je najzainteresiraniji i najkonkretniji Juventus.

Mladi krilni napadač ove je sezone upisao 20 nastupa za prvu momčad Hajduka i postigao tri gola.