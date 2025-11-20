Nogometašima BiH jako težak put do SP-a

Podijeli :

Izvučeni su parovi dodatnih kvalifikacija za nogometni SP 2026.

Održan je ždrijeb dodatnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u FIFA-inom sjedištu u Zurichu. Dodatne kvalifikacije igraju se u ožujku 2026. godine bez uzvrata, na samo jednu utakmicu. Europa će kroz doigravanje dobiti još četiri sudionika Svjetskog prvenstva, a reprezentacije su bile smještene u četiri jakosne skupine.

Parovi polufinala:

Italija/Sjeverna Irska – Wales/Bosna i Hercegovina

Ukrajina/Švedska – Poljska/Albanija

Turska/Rumunjska – Slovačka/Kosovo

Danska/Sjeverna Makedonija – Češka/Irska

Interkontinentalne kvalifikacije

Parovi polufinala:

Nova Kaledonija – Jamajka

Bolivija – Surinam

Parovi finala:

DR Kongo – Jamajka/Nova Kaledonija

Irak – Bolivija/Surinam

Kako izgleda baraž?

Format europskih dodatnih kvalifikacija takav je da se križa prva skupina s četvrtom, a druga s trećom. Tako se stvaraju četiri kostura, a pobjednik svakog izborit će nastup na Svjetskom prvenstvu. Reprezentacije iz prve jakosne skupine ugostit će u polufinalu nacionalne momčadi iz četvrtog šešira, dok će reprezentacije iz druge skupine igrati kod kuće protiv reprezentacija iz trećeg šešira.