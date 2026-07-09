Stravične vijesti iz Rumunjske: Preminuo je bivši reprezentativac Gabriel Muresan (44)

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Bivši rumunjski nogometni reprezentativac Gabriel Mureșan preminuo je u 44. godini života nakon nesreće na jezeru u blizini mjesta Apold, javljaju rumunjski mediji.

Unatoč brzoj intervenciji vatrogasnih službi i hitnom odlasku u bolnicu, liječnici nesretnom sportašu nisu uspjeli spasiti život.

Mureșan je ostavio značajan trag u rumunjskom klupskom nogometu, ponajviše nastupajući za CFR Cluj. Tijekom šest godina provedenih u klubu osvojio je osam trofeja, uključujući tri naslova državnog prvaka, a s ekipom je bilježio i nastupe u grupnoj fazi Lige prvaka protiv klubova poput Manchester Uniteda i Chelseaja. U karijeri je igrao još za ruski Tom Tomsk te domaći ASA Târgu Mureș, dok je za nacionalnu selekciju Rumunjske upisao devet nastupa. Profesionalnu igračku karijeru završio je 2017. godine.

Nakon povlačenja iz profesionalnog sporta, Mureșan se aktivno posvetio političkom djelovanju. Od 2020. godine obnašao je dužnost načelnika općine Apold u Transilvaniji, na koju je prije dvije godine ponovno izabran uvjerljivom većinom glasova lokalnog stanovništva.

Izraze sućuti obitelji i bliskim osobama uputili su Rumunjski nogometni savez te predstavnici lokalne uprave u Apoldu, istaknuvši njegov dugogodišnji doprinos kako u sportu, tako i u radu za lokalnu zajednicu.