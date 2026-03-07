Neymar u problemima: Kuharica ga tuži zbog neisplaćenih prekovremenih sati, a bole ju i leđa od teškog mesa

Kako piše portugalski list Record, ona tvrdi da je tijekom rada u njegovoj kući bila izložena vrlo teškim uvjetima. Navodi da je radila smjene od čak 16 sati dnevno te morala pripremati hranu za više od 150 ljudi.

Uz to je, kaže, nosila i teške komade mesa, neke i do 10 kilograma, kao i kuhinjsku opremu.

Ističe i da nije imala slobodan dan te da je zbog takvog rada imala zdravstvene probleme, posebno s leđima i kukovima. U tužbi traži da joj Neymar pokrije troškove liječenja, osigura novčanu pomoć za uzdržavanje te isplati oko 43 tisuće eura za prekovremeni rad.

Nogometaš se zasad nije oglasio o optužbama.