James Rodriguez pronašao novi klub: ‘Sretan sam zbog novog poglavlja’

AP Photo/Fernando Llano via Guliver

Kolumbijski nogometni reprezentativac James Rodriguez (34) potpisao je ugovor do lipnja ove godine za člana MLS-a, Minnesotu United.

Kapetan kolumbijske reprezentacije ima zajamčeni ugovor do lipnja, s mogućnošću produženja do prosinca ove godine.

“Sretan sam zbog novog poglavlja u svom životu. Nadam se da ću biti u najboljoj formi kako bih mogao donijeti radost ovom gradu i svim ljudima koji polažu vjeru u mene,” rekao je Rodriguez kojem će to biti 12. klub u karijeri.

Počeo je karijeru u Envigadu, potom je igrao za Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munchen, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, te Leon.

“James je igrač čija kvaliteta, vizija i iskustvo na najvišim razinama igre nisu upitni. Uzbuđeni smo što njegovu kreativnost i nogometnu inteligenciju dodajemo našoj skupini,” dodao je sportski direktor kluba Khaled El-Ahmad.

Za kolumbijsku reprezentaciju je upisao 122 nastupa i postigao 31 gol. Više nastupa od njega u kolumbijskom dresu ima samo David Ospina (129), dok je Radamel Falcao zabio pet golova više.

Kolumbija će na World Cupu igrati u skupini K zajedno s Portugalom, Uzbekistanom i jednom ekipom iz dodatnih kvalifikacija.