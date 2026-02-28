Nogomet neće biti isti: VAR, odugovlačenje – ovo su nova pravila

A na stolu ih je mnogo, osobito onih koje se odnose na odugovlačenje igre i novi okvir za VAR.

Što se tiče prvog, International Football Association Board (IFAB), tijelo zaduženo za pravila „najvažnije sporedne stvari na svijetu“ i koje djeluje pod okriljem FIFA-e, želi uvesti vremensko ograničenje za izvođenje auta i kornera. Time bi se pridružili pravilu od osam sekundi koje već vrijedi za vratare prilikom vraćanja lopte u igru.

Osim toga, predviđa se i da igrači koji budu zamijenjeni tijekom utakmice moraju napustiti teren u roku od najviše deset sekundi. Još jedna opcija jest da nogometaši koji dobiju medicinsku pomoć na terenu zbog ozljede nakon toga moraju provesti određeno vrijeme izvan igre. Ovo bi se pravilo moglo najprije testirati u mlađim kategorijama prije nego što se eventualno uvede u profesionalni nogomet.

Promjene u VAR protokolu

Druga velika promjena odnosi se na VAR, gdje će postojeći protokol, koji trenutačno obuhvaća četiri situacije (crveni karton, penal, gol i pogrešan identitet), biti proširen. Ideja je da se od sljedeće sezone mogu pregledavati i drugi žuti kartoni u slučajevima kada postoji očita pogreška pri dosuđivanju i isključenju igrača. Isto vrijedi i za situacije s pogrešnim identitetom, kako bi kazna bila izrečena pravom nogometašu.

Razmatraju se i izmjene vezane uz dopuštene dodatke koje igrači mogu nositi (nakit i slično), kao i upotreba tehnologije, uključujući kamere na tijelu sudaca i dodatnu opremu. Takva je praksa već viđena na Svjetskom klupskom prvenstvu prošlog ljeta u Miami, kada je televizijski prijenos uključivao snimke s kamere glavnog suca.

Ove subote bit će unesene i izmjene u Pravila igre (članci 10 i 14) koje se odnose na dvostruki dodir pri izvođenju penala. FIFA je morala reagirati i poslati službeni dopis nakon polemike oko penala Juliána Álvareza u madridskom derbiju prošle sezone.

Još jedna promjena koja će se razmatrati, ali nije sigurno da će odmah stupiti na snagu, tiče se Pravila 12 o sprječavanju pogotka ili očite prilike za pogodak – takozvane DOGSO zone. Ono što će zasigurno još pričekati jest takozvani „Vengerov zakon“ o zaleđu, koji će zasad biti samo predmet rasprave.

Također će biti ažurirana pravila prema kojima samo kapetan može razgovarati sa sucem, razmatrat će se takozvani „periodi smirivanja“, kao i primjena poluautomatske tehnologije za zaleđe (SAOT) i video asistencije u nogometu (FVS). Posljednja točka dnevnog reda odnosi se na broj izmjena u prijateljskim utakmicama seniorskih reprezentacija.