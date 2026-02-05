Njemačka vlada protiv bojkota Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Njemačka vlada ne podržava bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu koje će se održati u srpnju, izjavila je državna tajnica za sport Christiane Schenderlein.

„Unutar vlade smo se dogovorili i kada je riječ o bojkotu kažemo: to ne podržavamo“, rekla je za Süddeutsche Zeitung.

„Stajalište vlade je da na sport ne bi trebali utjecati vanjskopolitički odnosi i da se oni ne smiju instrumentalizirati. Osim toga, predstojeće Svjetsko prvenstvo neće se održati samo u SAD-u, već i u Kanadi i Meksiku“, dodala je Schenderlein.ž

POVEZANO Njemački nogometni savez protiv bojkota Svjetskog prvenstva

U Njemačkoj se od kraja prošle godine vodi rasprava o bojkotu Svjetskog prvenstva. U toj je raspravi Predsjedništvo Njemačkog nogometnog saveza (DFB) zauzelo stav protiv bojkota.

„Vjerujemo u snagu povezivanja sporta. Naš je cilj tu pozitivnu snagu iskoristiti, a ne spriječiti“, priopćeno je iz DFB-a.