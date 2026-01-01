Nizozemci: Ajax pokazao interes za Livakovića, a onda ih je šokirala njegova plaća

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver Images

Dominik Livaković ovog je ljeta iz Fenerbahčea otišao na posudbu u Gironu gdje nije dobio priliku stati na gol.

Nakon neočekivanog ‘izleta’ u Španjolsku, sve je izglednije da se vratar Vatrenih vraća u zagrebački Dinamo, no interes pokazuju i drugi klubovi.

Interes je pokazao i Ajax, no nizozemski portal Football Transfers piše da je klub iz Amsterdama ostao šokiran Livakovićevom plaćom.

Prema informacijama Capologyja, Livaković u Fenerbahčeu zarađuje 3.3 milijuna eura godišnje, dok u Ajaxu samo dva igrača zarađuju više. To su Ko Itakura i Kasper Dolberg s plaćama od 3.5 milijuna eura.