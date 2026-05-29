Ništa od nastavka suradnje: Istra se nakon samo šest utakmica razišla s Režićem

Krešimir Režić više nije trener Istre.
“Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istra 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 25./26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere!”, objavila je Istra na svojim službenim stranicama.
Podsjetimo, Režić je na klupu Istre sjeo krajem travnja nakon odlaska Oriola Riere. Španjolski trener preuzeo je momčad u rujnu prošle godine, no serija loših rezultata, uključujući osam poraza u posljednjih deset utakmica, uz skromne igre i narušenu atmosferu u svlačionici, dovela je do njegove smjene.
Novi trener u Pulu je stigao nakon rada u Hajdukovoj omladinskoj školi i jednogodišnjeg iskustva na klupi Croatije iz Zmijavaca. Veći dio trenerske karijere gradio je u Saudijskoj Arabiji, gdje je između 2021. i 2025. vodio Damac, Al-Tai i Al-Ared. Najzapaženiji posao odradio je u Damacu, s kojim je upisao 67 utakmica te surađivao s hrvatskim nogometašima poput Mije Caktaša i Domagoja Antolića, kao i alžirskim reprezentativcem El Hilalom Soudanijem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!