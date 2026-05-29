Ništa od nastavka suradnje: Istra se nakon samo šest utakmica razišla s Režićem

Foto: NK Istra 1961

Krešimir Režić više nije trener Istre.

“Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istra 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 25./26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere!”, objavila je Istra na svojim službenim stranicama.

Podsjetimo, Režić je na klupu Istre sjeo krajem travnja nakon odlaska Oriola Riere. Španjolski trener preuzeo je momčad u rujnu prošle godine, no serija loših rezultata, uključujući osam poraza u posljednjih deset utakmica, uz skromne igre i narušenu atmosferu u svlačionici, dovela je do njegove smjene.

Novi trener u Pulu je stigao nakon rada u Hajdukovoj omladinskoj školi i jednogodišnjeg iskustva na klupi Croatije iz Zmijavaca. Veći dio trenerske karijere gradio je u Saudijskoj Arabiji, gdje je između 2021. i 2025. vodio Damac, Al-Tai i Al-Ared. Najzapaženiji posao odradio je u Damacu, s kojim je upisao 67 utakmica te surađivao s hrvatskim nogometašima poput Mije Caktaša i Domagoja Antolića, kao i alžirskim reprezentativcem El Hilalom Soudanijem.