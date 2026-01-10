Newcastle slavio nakon drame jedanaesteraca, Aston Villa izbacila Tottenham iz FA Cupa

Podijeli :

Iz dva subotnja premierligaška obračuna u trećem kolu engleskog FA kupa kao pobjednici su izašli nogometaši Newcastlea i Aston Ville, dok su poraženi bili Bournemouth i Tottenham.

Dramatičnu su utakmicu odigrali Newcastle i Bournemouth. Nakon 90 minuta bilo je 2:2, nakon 120 minuta 3:3, a nakon jedanaesteraca ukupnih 10:9 za Newcastle što je epilog čak devet serija udaraca s bijele točke.

Golom Barnesa u 50. minuti Newcastle je poveo, ali su rezultat na stranu gostiju okrenuli Scott i Brooks golovima u 62. i 68. minuti. Vodili su gosti sve do 95. minute kada je Gordon pogodio s bijele točke za 2:2.

U produžecima je Newcastle poveo u 118. minuti pogotkom Barnesa, ali u posljednjim trenucima dvoboja na 3:3 je poravnao Tavernier za odlazak prema jedanaestercima gdje dvojica domaćih igrača nisu bila precizna, a tri gostujuća, zaključno s Diakiteom.

Aston Villa je u Londonu nadjačala Tottenham s 2:1. Aston Villa je oba gola dala u prvom dijelu, strijelci su bili sjajni Argentinac Buendia u 22. minuti i Rogers u nadoknadi. Tottenham je tek smanjio u nastavku golom Odoberta u 54. minuti, ali rano ispadanje iz FA kupa nije izbjegao.