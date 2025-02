Neville ‘skinuo kapu’ Salahu: ‘On drži Gvardiola, koji je visok skoro 190 cm, kao da je mali dječak…’

Podijeli :

Simon Bellis/CSM via ZUMA Wire) (Cal Sport Media via AP Images)

Gary Neville, bivši kapetan Manchester Uniteda i jedan od najpoznatijih nogometnih komentatora, osvrnuo se na dvoboj Liverpoola i Manchester Cityja u svom podcastu.

Posebno je istaknuo fenomenalnu izvedbu Mohameda Salaha, koji je u 2:0 pobjedi Liverpoola postigao gol i upisao asistenciju. Neville je također komentirao i duelske okvire između Salaha i hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

“Znate kad igrate protiv nekoga i mislite: ‘Razbit ću ga, srušit ću ga, proći ću kroz njega’ – ali njega ne možete, on je poput zida. Ona lopta koju Alisson upućuje prema njemu s 40, 50 metara u prsa, a on drži Gvardiola, koji je visok skoro 190 cm, kao da je mali dječak… To radi cijelu sezonu. Ne znam jesam li to vidio ikad prije”, rekao je Neville i dodao:

“Znam da je uvijek bio snažan i imao nisko težište, te da ima snagu na dužim distancama, kako sam znao reći. Ponekad, kad biste kao bek igrali protiv krilnih igrača, mislili biste da su prilično sitni. Salah nije takav, ali vjerojatno jest u usporedbi s Gvardiolom. On ispruži ruku i vi pomislite: ‘Ne mogu se ni pomaknuti!’ I to je ono kakav je Salah trenutačno.”

Gvardiol pod kritikama nakon poraza

Gvardiol je nakon nastupa protiv Liverpoola bio pod kritikama engleskih medija. Goal mu je dao ocjenu 4, navodeći da je “napravio dvije pogreške istovremeno za drugi gol jer je dopustio Salahu da dođe do lopte, a zatim je dopustio Egipćaninu da pronađe Szoboszlaija.”

S druge strane, Salah se ove sezone u Premier ligi ističe odličnim nastupima. Egipatski napadač trenutno ima učinak od 25 golova i 16 asistencija, čime predvodi Liverpool prema osvajanje titule prvaka.