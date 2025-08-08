Nastavlja se drama u Osijeku: Direktor odgovarao na pitanja navijača, oni još nezadovoljniji

Podijeli :

NK Osijek

Direktor NK Osijek Vladimir Čohar danas je dao intervju za klupsku stranicu, odnosno odgovarao na pitanja koja su postavljali navijači putem klupske Facebook stranice.

Čohar se detaljno osvrnuo na proteklo razdoblje, planove za budućnost te pozvao sve na čašicu razgovora u klub koji je kako kaže otvoren za sve. Razgovor u trajanju od 45 minuta možete pogledati OVDJE.

Obzirom da se u Osijeku već neko vrijeme odvija sukob Uprave i navijača, direktor se sada osvrnuo i na nezadovoljstvo navijača te na nekadašnje zajedničke akcije koje više nisu opcija.

“Meni je nevjerojatno žao zbog toga. Mislim da svi potezi koje sam vukao i sve situacije koje sam s njima prolazio nisu vodile do toga da će do ovakvog nivoa netrpeljivosti.

On je izrazito neugodan. Sad je vrijeme da pokušamo naći zajednički jezik ja sam sa svoje strane bez ikakve sumnje spreman za to. Ovaj put iz nekoliko razloga nije dobar”, rekao je Čohar i dodao:

“Vrata su uvijek otvorena kao što su uvijek i bila.”

Nastavio je o stajanju uz ogradu na istočnoj tribini, što nije dozvoljeno unatoč zahtjevu navijača.

“Ljudi koji dolaze očekuju određeni komfor. Ljudi koji stoje ometaju njihov pogled i to je dio ove teme. Mi smo bili u redovitoj komunikaciji s navijačima s istočne tribine, ali slika koju želimo poslati s stadiona je da na istoku svi sjede, a da je južna tribina ona s koje se navija”.

Na njegove su odgovore brzo odgovorili i navijači koji su pozvali sve da se čim prije najave na razgovor u klub.

“Nakon današnjeg Q&A Vladimira Čohara možemo samo pozvati sve navijače da se čim prije jave u klub i dogovore svoj termin razgovora. Mi smo ove i ovakve rečenice već čuli dovoljno puta pa svakom tko ima mazohističke porive preporučujemo rezervaciju termina čim prije.

Javi se na službenu mail adresu kluba:

[email protected]

[email protected]

(ili putem dostupnih kontakt formi) i iskoristi priliku da tvoj glas bude dio pozitivnih promjena u NK Osijek.

Ne čekaj – djeluj!

Klub nisu ‘oni’, klub smo SVI MI!

Osijek živi vječno!”, stoji u objavi Kluba navijača Bijelo-plavi.