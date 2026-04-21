Napoli žestoko kaznio Lukakua zbog neposluha

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Image

Romelu Lukaku (32) kažnjen je s 150.000 eura, što iznosi oko 20 posto njegove bruto mjesečne plaće, nakon što je bez odobrenja kluba proveo dva tjedna u Belgiji. Odluka Napolija dodatno je potaknula spekulacije o njegovom odlasku na ljeto, koji se sada čini vrlo izglednim.

Napadač se nakon izbivanja vratio u Napulj te se sastao s klupskim direktorom Giovanni Manna. Iako mu je bilo dopušteno otići u Antwerpen, utvrđeno je da je ostao dulje nego što je bilo dogovoreno pa mu je zbog toga uskraćen dio plaće.

Prema pisanju talijanskih medija, razlaz na kraju sezone praktički je siguran. Na sastanku je bio i njegov agent Federico Pastorello, koji već traži novi klub za svog klijenta, iako Lukaku ima ugovor s Napolijem još godinu dana.

Problemi su eskalirali kada je Lukaku odlučio potražiti drugo liječničko mišljenje zbog problema s kukom, umjesto da se obrati klupskim liječnicima. Klub je to protumačio kao nepovjerenje, što je dovelo do javnog sukoba i otvorilo pitanje hoće li mu uopće biti dopušten povratak treninzima s momčadi.

Manna je ranije javno izrazio nezadovoljstvo situacijom, naglasivši da su poštovanje, integritet i interes momčadi iznad svega, te da će igrač snositi posljedice zbog svog ponašanja.

Sezona je za Lukakua bila razočaravajuća. Na početku je zadobio tešku ozljedu mišića koja ga je dugo udaljila s terena, a dosad je skupio samo sedam nastupa uz jedan postignuti gol, bez ijednog starta u početnoj postavi.

Iako se nije sastao s trenerom Antonijem Conteom, Lukaku se nada da će biti spreman za završnicu sezone u Serie A. Planira još neko vrijeme provesti u Belgiji kako bi se potpuno oporavio i vratio u natjecateljsku formu.