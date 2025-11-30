Napoli slavio na gostovanju protiv Rome i zadržao Modrićev Milan na vrhu Serie A

Podijeli :

xRobertoxRamaccia IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_68573716 IPA_Agency_IPA68573716 via Guliver Image

Napoli je u 13. kolu Serie A upisao tešku pobjedu na gostovanju kod Rome. Klub s juga Italije slavio je protiv Rimljana golom Davida Neresa.

Napoli je imao blagu dominaciju kroz cijelo prvo poluvrijeme, a to im se isplatilo u 36. minuti susreta kada je Brazilac David Neres zabio za 1:0. Ne samo da je to bio jedini pogodak u prvom dijelu, nego je to bio i jedini gol na utakmici.

Tako je Napoli s 1:0 svladao Romu te se poravnao s Milanom, za koji igra Luka Modrić, na vrhu Serie A. Jedino što Rossonere odvaja od Napolija je bolja gol-razlika. Milan je na +10 (19:9), dok je Napoli na +9 (20:11).

Što se tiče Rome, oni su s prve pozicije na početku kola pali na četvrto mjesto, ali prvi Milan im bježi samo jedan bod. U blizini je i Inter koji je na trećem mjestu s 27 bodova.