Napoli minimalnom pobjedom preskočio Milan, Modrić igrao cijeli susret

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola.

Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.

POVEZANO Modrić oduševio majstorijom u derbiju: ‘Najbolji igrač Serie A’

Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.

Uvjerljivo vodeći je Inter sa 72 boda.