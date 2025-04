Nakon Salaha još jedna ikona ostaje na Anfieldu

Podijeli :

(AP Photo/Ian Hodgson)

"To je uvijek bilo u mojoj glavi, to je uvijek bio plan i to je uvijek bio Liverpool", potvrdio je središnji branič, dodavši da je ugovor produljen na "još dvije godine".

Nizozemac Virgil van Dijk produljio je ugovor s Liverpoolom, čiji je kapetan, u petak, šest dana nakon sličnog razvoja događaja s napadačkom zvijezdom Mohamedom Salahom, čiji prethodni ugovor također ističe na kraju tekuće sezone.