Nagelsmann na mukama pred novi reprezentativni ciklus, ostao i bez napadača Arsenala

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann suočava se s brojnim ozljedama igrača uoči starta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Slovačke i Sjeverne Irske početkom rujna.

Tako opet neće moći računati na 26-godišnjeg ofenzivca Arsenala Kaija Havertza zbog ozljede koljena. Još uvijek nije poznato koliko dugo će Havertz ovoga puta izbivati s terena, a s popisa reprezentativaca Havertz je ispao i prošle sezone kada je zbog ozljede butnog mišića propustio čitavu Ligu nacija.