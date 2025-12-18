Mourinho nahvalio Ivanovića: ‘Sretan sam zbog njegovog truda i zalaganja’

Podijeli :

José Mourinho bio je vrlo raspoložen nakon pobjede svoje momčadi protiv Farensea u portugalskom kupu. U razgovoru za Sport TV istaknuo je zadovoljstvo pristupom igrača, a posebne pohvale uputio je hrvatskom reprezentativcu Franji Ivanoviću te naglasio važnost širokog kadra koji mu omogućuje rotacije.

Benfica je na gostovanju slavila 2:0 i tako izborila plasman u četvrtfinale Kupa. Pogodak za vodstvo postigao je Richard Rios u 11. minuti, dok je u 56. minuti konačan rezultat postavio Ivanović.

VIDEO / Ivanović zabio nakon skoro dva mjeseca suše

Hrvatski napadač zabio je svoj peti pogodak u dresu Benfice, prvi u natjecanju Kupa, čime je prekinuo gotovo dva mjeseca bez gola. Prije toga posljednji je put bio strijelac 25. listopada u uvjerljivoj pobjedi 5:0 protiv Arouce, nakon čega je odigrao sedam utakmica bez pogotka.

Mourinho je detaljno komentirao tijek susreta, naglasivši ozbiljnost i fokus svoje momčadi.

“Jako sam zadovoljan stavom ekipe. Od prve do zadnje minute bili su maksimalno ozbiljni. Na poluvremenu sam rekao da je rezultat bio opasan jer je sve još bilo otvoreno. Kolektivna disciplina, koncentracija i dobre individualne izvedbe obilježile su utakmicu. U nastavku smo kontrolirali susret, zatvorili ga, ali bez gubitka ambicije. Ovo nam je bila najbolja utakmica u Kupu”, poručio je.

Posebno se osvrnuo na Ivanovića, istaknuvši njegov doprinos i rad.

“Drago mi je zbog gola, prije svega zbog njegova samopouzdanja, ali još više zbog truda, zalaganja i načina na koji se uklapa u momčad. Zbog toga sam sretan”, rekao je Mourinho.

Trener Benfice pohvalio je i igrače s klupe koji rjeđe dobivaju priliku, ali su ovaj put opravdali povjerenje.

“Oni počinju pružati sigurnost i daju mi mogućnost da u zahtjevnim utakmicama, s puno odgovornosti, neke igrače ostavim izvan sastava, jer znam da će oni koji dobiju priliku kvalitetno odgovoriti”, zaključio je.

