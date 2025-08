Modrić predstavljen u Milanu: ‘Cilj mi je igrati na Svjetskom prvenstvu’

Podijeli :

Luka Modrić je u ponedjeljak predstavljen u jednom od najvećih klubova svijeta - AC Milanu. Milanski klub je povodom dolaska hrvatske "desetke" organizirao konferenciju za medije gdje je Modrić odgovarao na svakakva pitanja.

Kako je vidio momčad u predsezoni i kako se pripremao?

“Imao sam tri tjedna pauze, odmarao sam se, ali sam i trenirao da budem u najboljoj mogućoj fizičkoj formi. Gledao sam utakmice protiv Arsenala i Liverpoola te vidio puno pozitivnih stvari. Nadam se da će momčad nastaviti rasti.”

Koje poveznice imate s Milanom?

“Odrastao sam gledajući talijanski nogomet, Milan mi je bio najdraži klub u Italiji. Također, moj idol, Zvonimir Boban je igrao u Milanu, pa sam uvijek bio posebno vezan za klub.”

Što može donijeti Milanu? Kako vidi nogomet u Serie A?

“Mogu ponuditi svoje iskustvo. Radit ću naporno, dat ću sve od sebe kako bih pokušao ponoviti ono što sam radio i drugdje. Znam da su očekivanja od mene velika, ali spreman sam na to. Jedva čekam započeti ovaj izazov i nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja.

Puno pratim Serie A jer ondje igra mnogo hrvatskih igrača, a talijansku ligu uvijek mi je bilo užitak gledati. Vrlo je konkurentna i vraća se u razdoblje kada je bila najbolja liga na svijetu. Momčadi su vrlo organizirane, što je razlikuje od španjolske La Lige. Moram se brzo prilagoditi ovom tipu nogometa.”

Koji je njegov cilj u Milanu?

“Sjećamo se Milana kao jedne od najboljih momčadi na svijetu. Ne smijemo se zadovoljiti osrednjom sezonom ili samo plasmanom u Ligu prvaka. Što se tiče moje vizije za Milan, moramo biti i ponizni: potrebno je puno rada kako bismo klub vratili na najvišu razinu.

Vrlo sam natjecateljski nastrojen i želim tu energiju prenijeti na momčad. Minimalni cilj je plasman u Ligu prvaka, ali Milan mora težiti osvajanju trofeja, to je moj cilj i to bi trebao biti cilj svakoga tko radi u Milanu. No, pritom moramo ostati ponizni i imati čvrstu, stabilnu momčad.”

Je li prije dolaska u klub razgovarao s Bobanom i Ibrahimovićem?

“S Bobanom u posljednje vrijeme baš i ne, ali često smo razgovarali o Milanu kad bismo se vidjeli. Vidio sam i Zlatana, a Ancelotti je također govorio s velikim poštovanjem o Milanu. Već sam imao pozitivan dojam, Milan je velik klub s velikim navijačima. Kada vam takvi ljudi govore o klubu na taj način, to vam dodatno poboljša percepciju. Doček koji sam ovdje doživio bio je impresivan.”

Kako će se iskupiti Allegriju za poraz u finalu Lige prvaka 2017. godine?

“Vjerojatno mu to nije lijepa uspomena, pa ću pokušati ne pričati o tome. Ne želim da se naljuti na mene, jedva čekam da ga upoznam. Presretan sam što ću raditi s Allegrijem, jednim od najboljih trenera na svijetu. On je pobjednik i jedva čekam saznati što očekuje od mene i kako me vidi na terenu.”

Jedan od ciljeva mu je igrati na SP-u. Je li mu ovo zadnja sezona ili će još igrati?

“Još je prerano za reći. Cilj je igrati na Svjetskom prvenstvu, ali prvo se moramo kvalificirati. Ne gledam predaleko unaprijed, pokušavam živjeti u trenutku i raditi stvari kako treba. Zato i želim započeti ovu novu avanturu, pripremiti se na najbolji mogući način kako bih bio na razini koju klub traži. Bit će vremena za razgovor o budućnosti.”

Kako je došlo do toga da dođe u Milan?

“Bila je to vrlo laka odluka za mene kad me Igli Tare (sportski direktor Milana) nazvao. A kad je došao u Hrvatsku, to mi je puno značilo jer je pokazalo koliko Milan brine i vjeruje da još uvijek mogu igrati na visokoj razini, to je za mene bio prijelomni trenutak.

Kad vam netko pristupi i želi vas dovesti, objasni vam projekt. Nakon toga trebao sam malo vremena da razgovaram s obitelji, ali duboko u sebi znao sam da je to najbolji izbor. Vrlo sam brzo odlučio doći nakon što sam saznao da više neću igrati u Realu, ali i brzina kojom su se oni javili pokazuje koliko vjeruju u mene.”

Koju ulogu želi imati na terenu?

“Kao što sam već rekao, već sam razgovarao s Allegrijem oko toga. Mislim da svi znaju da se najbolje osjećam u sredini terena, gdje mogu organizirati igru i diktirati tempo. Ali, još uvijek moram razgovarati s trenerom kako bih shvatio njegovu viziju, a onda mi preostaje naporno raditi, igrati najbolje što mogu i pomoći momčadi da dolazi do rezultata.

Uloga koju sam imao u Real Madridu ona je u kojoj se najugodnije osjećam, ali mogu se prilagoditi bilo kojoj poziciji. Prioritet mora biti momčad, a ne pojedinac i to mora biti naš način razmišljanja.”

Što mu se najviše sviđa u momčadi?

“Vidio sam nekoliko pozitivnih stvari, ali ipak su to samo pripremne utakmice. Teško je donositi previše zaključaka u ovoj fazi sezone. U momčadi ima puno vrhunskih igrača, a trener će odlučiti koju ćemo formaciju koristiti. No, vidio sam odličnu ekipu i mislim da među igračima na terenu vlada jako dobra atmosfera, a to je također važno za stvaranje snažne, povezane skupine.”

Kakve dojmove mu je prenio Ancelotti?

“Razgovarali smo općenito o klubu, ljudima, San Siru i o tome da je to klub s velikim zahtjevima, poput Real Madrida, gdje je prisutan veliki pritisak. Ali ja sam već otprije znao da želim potpisati za Milan.”

Kakav osjećaj ima vezano za momčad?

“Imam pozitivan osjećaj. Naravno, prošla sezona za Milan nije bila sjajna, ali to je sada iza nas. Moramo naporno raditi i s optimizmom gledati prema naprijed. Ako netko igra kao što je igrao na Bernabeuu prošle godine, onda moramo razumjeti zašto nije uvijek mogao pružati takve partije. Ali to znači da je razina vrlo visoka i da je moramo konstantno održavati na toj razini.”

Ivan Rakitić je napisao da Milan ne zna koliko je sretan što ima Modrića. Je li to stvarno tako?

“Ivan i ja smo veliki prijatelji. Poslao mi je predivnu poruku i iskreno sam sretan zbog toga. Sretan sam što sam dio ovako velikog kluba kao što je Milan i to ne uzimam zdravo za gotovo. Što drugo mogu ponuditi osim svoje strasti? Svoju poniznost, radnu etiku, jednostavnost.

Ne vidim sebe kao nekog posebnog, ja sam samo normalan tip koji voli igrati nogomet i imam sreću da mogu igrati za veliki klub poput Milana. Jedva čekam započeti ovu avanturu. Jako sam uzbuđen i nadam se da će sve ići onako kako sam očekivao.”

Osjeća li odgovornost u svlačionici jer je najtrofejniji igrač?

“Prekrasan je osjećaj imati priliku pomoći momčadi, ali jedan igrač sam ne može ništa, bez obzira na ime. Potrebno je izgraditi momčad u kojoj će pojedinci moći pružiti svoj maksimum.”