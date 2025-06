Modrić oduševio porukom prema Alonsu: ‘Kad me pošalješ na teren…’

Podijeli :

RicardoxLarreina via Guliver

Luka Modrić odigrat će svoje posljednje utakmice za Real Madrid na Svjetskom klupskom prvenstvu, no ostaje za vidjeti koliko će mu minuta dati Xabi Alonso.

Novi trener kraljevskog kluba razmišlja dugoročno i želi izgraditi momčad koja će biti konkurentna u godinama koje dolaze, a igrači poput Modrića i Lucasa Vázqueza napuštaju klub u srpnju, piše Defensa Central.

“Kad me pošalješ na teren, dat ću sve od sebe da pobijedimo, to je moja životna filozofija i držat ću je se do kraja karijere”, poruka je koju je Alonso primio od hrvatskog veznjaka, koji mu je time želio jasno dati do znanja da je tu kako bi pomogao i podržao momčad. U njegovim planovima nema govora o laganoj oproštajnoj epizodi u Americi dok drugi odrađuju posao za njega. Sada je na Xabiju Alonsu da odluči koliko će ga koristiti.

Xabi ima veliko poštovanje i naklonost prema Modriću jer su godinama zajedno dijelili svlačionicu i dobro ga poznaje. No i on, poput kluba, smatra da je Modrićeva era u najboljem klubu na svijetu došla svome kraju. To međutim ne znači da mu neće dati minutažu na turniru – dapače, smatra da Modrić može puno pomoći momčadi u organizaciji igre.

S gotovo 40 godina Modriću ne smeta imati sporedniju ulogu. To je prirodan tijek stvari – nemoguće je zadržati istu razinu pokretljivosti i fizičke spremnosti unedogled, iako se hrvatski veteran iznimno dobro drži, zahvaljujući genetici i predanom načinu života. Na ovom će turniru biti kapetan i nositi lidersku odgovornost koja će momčadi biti iznimno važna.

Real Madrid je jedan od glavnih favorita novog formata Svjetskog klupskog prvenstva, a Modriću bi puno značilo da upravo on podigne taj trofej. Bit će to natjecanje s velikim prestižem, a Madriđani su motivirani da postanu njegov prvi pobjednik.