Modrić: Igramo u grču, nismo opušteni i to se osjeti

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(AP Photo/Stephanie Scarbrough) via Guliver Image

Hrvatska je u drugom kolu golom Ante Budimira slavila protiv Paname s 1:0 te su tako Vatreni osigurali minimalno treće mjesto. Nakon te pobjede izjavu je dao Luka Modrić koji je odigrao 200. utakmicu u dresu hrvatske reprezentacije.

“Hvala Bogu, došli smo do važna tri boda, prošli jubilej nije bio dobar, ali ovaj je. Sretni smo zbog pobjede i sretan sam zbog 200 utakmica u najdražem dresu.”

Kakva je bila utakmica?

“Bila je dosta teška utakmica. Igrali smo u grču, nismo bili opušteni, to se osjetilo. Nadam se da će nam ova pobjeda pomoć u samopouzdanju. Nadam se da ćemo u idućim utakmicama biti bolje jer samo to i možemo.”

Emocije nakon susreta oko 200. utakmice, kako ste to doživjeli?

“Stvarno nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Jako sam ponosan, nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na podršci, hvala svima na čestitkama i hvala svima koji su bili na ovom mom putu do 200. utakmice.”