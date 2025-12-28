VIDEO / Mbappe uživao u napetom afričkom klasiku, autogol spasio Kamerunce

Podijeli :

Obala Bjelokosti i Kamerun remizirali su u drugom kolu skupine F Afričkog kupa nacija (1:1) pa će jedni i drugi morati pričekati posljednje kolo kako bi osigurali drugi krug. Oba su gola pala u razmaku od pet minuta početkom drugog poluvremena. Diallo je u 51. zabio za vodstvo Obale, a u 56. Konan je nesretnim autogolom matirao svog vratara i poravnao rezultat za Kamerun. Pravi klasik afričkog nogometa s tribina je pratio ponajbolji nogometaš svijeta Kylian Mbappe. U posljednjem kolu Obala Bjelokosti igra protiv Gabona, a Kamerun protiv Mozambika. Kamerun i Obala Bj. imaju po četiri boda, Mozambik tri, a Gabon je bez boda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.