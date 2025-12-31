Čudo u Africi: Reprezentacija koja nikad nije pobijedila na Kupu nacija prošla u osminu finala

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver Images

Nogometna reprezentacija Tanzanije ispisala je povijest plasmanom u nokaut-fazu Afričkog kupa nacija, iako ni na ovom, ali ni na ijednom ranijem izdanju turnira nikada nije ostvarila pobjedu. U aktualnom izdanju natjecanja Tanzanijci su skupinu završili s dva remija i jednim porazom.

Nakon startnog neuspjeha protiv Nigerije, uslijedili su neriješeni ishodi protiv Ugande i Tunisa, što im je na kraju bilo dovoljno za prolazak dalje među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama. Zahvaljujući sustavu natjecanja koji omogućuje ulazak u osminu finala i ekipama s treće pozicije, Tanzanija je s ukupno dva boda osigurala mjesto u drugoj fazi turnira.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje podatak da Tanzanija u svojoj povijesti nastupa na Afričkom kupu nacija još uvijek nema niti jednu pobjedu. Riječ je o njihovom četvrtom sudjelovanju na kontinentalnoj smotri. Premijerni nastup imali su 1980. godine u Nigeriji, gdje su osvojili jedan bod u tri susreta. Na turniru u Egiptu 2019. upisali su tri poraza, dok su na prošlom izdanju u Obali Bjelokosti remizirali dvaput i jednom izgubili, što tada nije bilo dovoljno za prolazak.

Ovoga puta, na prvenstvu koje se igra u Maroku, promijenjeni format natjecanja donio im je povijesni iskorak i prvi ulazak u nokaut-fazu Afričkog kupa nacija.

