Mate Bilić i Strupar uoči finala Eura: Olmo je igrač turnira, a Nijemci su zaslužili finale

Nakon točno mjesec dana prvenstva, u nedjelju, 14. srpnja od 21 sat igra se finale nogometnog Eura: Španjolska - Engleska

To je to. U nedjelju oko 23 sata ili eventaulo sat kasnije (ako bude potrebno) bit će poznat pobjednik 17. po redu Europskog prvenstva. Finale je na Olimpijskom stadionu u Berlinu, a za naslov bore se Španjolska i Engleska. Španjolci su zadnji put osvojili još 2012., s druge strane, Englezi su na zadnjem Euru izgubili od Talijana nakon izvođenja jedanaesteraca, ali nikada nisu osvojili Euro. Ubrzo će biti poznato hoće li se uspjeti iskupiti za taj nesretan poraz, koji se dogodio prije tri godine.

Nekadašnji nogometaši Branko Strupar (koji je dio karijere proveo u Engleskoj) i Mate Bilić (igrao u Španjolskoj) su u paralelnom razgovoru za Sportklub najavili finale Eura i analizirali obje reprezentacije. Uz to, osvrnuli su se na njihove polufinalne nastupe, najpravednije finale, suđenje na Euru, glavnog suca finala i najboljeg igrača Eura.

U finalu Eura nalaze se Španjolska i Engleska. Vaša najava završnog sraza, koji će se odigrati u Berlinu i tko će osvojiti naslov?

Strupar: Teško je predvidjeti. Finale je finale, ali po svemu što je dosada pokazala Španjolska je po mojoj procjeni blizu tome da bude europski prvak.

Bilić: Prije svega, jako interesantno finale. Španjolska je jako dobrim igrama i prezentacijama potpuno zasluženo ovdje, a Engleska je uz sve kritike, nedoumice i loše prezentacije u nekim utakmicama pokazala da ima široki fond igrača. Uz to, imala je sreće i ima priliku da osvoji Euro. Mislim da je po jačini i svemu Španjolska nekako zasluženo u finalu, a Engleska ne baš toliko zasluženo. Međutim, to je snaga lige, reprezentacije i cijele zemlje.

Kako vam se čine Španjolska i Engleska prema formi te igri?

Strupar: Španjolska je od prve utakmice i pobjede nad Hrvatskom pobijedila u svim ostalim susretima te je u odličnoj formi. S druge strane, Engleska je u grupnoj fazi bila dosta loša. U osmini finala protiv Slovačke uspjela je izjednačiti doslovno u zadnjoj sekundi i proći dalje. Nakon toga počeli su dizati formu u sljedeće dvije utakmice protiv Švicarske i Nizozemske tako da sada izgleda puno bolje.

Bilić: Za igru mislim da sam odgovorio već u prvom pitanju. Što se forme tiče, mislim da je Španjolska kroz pripremne utakmice pokazala čemu teži, što želi i koji joj je cilj. Ono što je jako interesantno je da se njihov izbornik ne boji staviti mladog igrača od 16, 18 ili 20 godina. Misli na budućnost i to bi trebalo biti ogledalo svima. Prije svega, nama odnosno našoj reprezentaciji i našim klubovima. Ako netko može igrati sa 16, 17 ili 18 godina, tu nema komparacije. Kada gledamo dva njihova glavna krila, oni su nositelji reprezentacije iako su golobradi mladići. Kod Engleske je krivulja. Malo dobro pa malo loše, ali nitko vas ne pita kada dođete do finala nego želite uzeti titulu i to je ono što su Englezi čekali. Mislim da se prestao igrati nogomet u kojem se „umiralo u ljepoti“, ali ne bira se sredstvo da se dođe do cilja. Engleska je došla do finala i mislim da bi svi to potpisali. Susreću se dvije dobre reprezentacije.

U polufinalu Španjolci su prošli Francuze, a Englezi su bili bolji od Nizozemaca. Vaš komentar na njihove nastupe?

Strupar: Španjolci su gubili i vrlo brzo okrenuli rezultat protiv jake Francuske te pokazali klasu. Englezi su protiv Nizozemaca odigrali najbolju utakmicu dosada i zasluženo uspjeli proći u zadnjim trenucima bez obzira na dosta kontroverzan kazneni udarac za izjednačenje.

Bilić: Mislim da je Španjolska potpuno zasluženo prošla u finale i nadigrala Francusku koja uz širi fond dominantnih te fizičkih igrača nije puno pokazala. Francuska nije ništa briljantno prezentirala, a do polufinala došla je sa pola gasa. Mislim da je nogomet nagradio reprezentaciju, koja igra, hoće i želi. Uz malo sreće, Španjolska je izbacila jednog od glavnih favorita. Što se Engleske tiče, već sam naglasio da nema ljepote. Međutim, ima pojedince poput Bellinghama koji je najkvalitetniji igrač i jako dobro igra u obrani. Nizozemci su nekako bili pritajeni i imali su priliku da se domognu finala, ali Englezi su ih potpuno zasluženo nadigrali.

Po vama, koje finale bi bilo najpravednije i između koje dvije reprezentacije?

Strupar: Španjolce sam prije prvenstva predvidio kao favorite za naslov, ali u četvrtfinalu imali su puno sreće da nije sviran čisti jedanaesterac za Njemačku. Rekao bih Njemačka i Nizozemska, koja je odlična te je mogla proći Englesku.

Bilić: Mislim da bi Španjolska i Njemačka bilo idealno te potpuno zasluženo finale. Te dvije reprezentacije su najviše pokazale. Španjolska potpuno zasluženo, a Njemačka ima odličnu reprezentaciju i potentne igrače. Šteta što su se te dvije reprezentacije našle u četvrtfinalu.

Kako vam se čini suđenje na Euru s obzirom da je bilo nekoliko velikih pogrešaka?

Strupar: Sada sam baš rekao. Po meni, onaj nedosuđeni penal u duelu između Španjolske i Njemačke je najveći propust. Ne znam više što bih rekao o VAR-u i suđenju općenito.

Bilić: Što se suđenja tiče, jedno veliko razočaranje. Kao navijaču iz fotelje nikada lošije uz svu tehnologiju i ostale stvari. Puno spornih odluka, detalja i oštećenih reprezentacija uz VAR, koji posjedujete. Treba dobro razlučiti što je jedanaesterac, a što nije. Mislim da se treba dobro pozabaviti sa VAR-om da u budućnosti ne bi bilo repova kao na Euru. Suci su pokazali svoju kvalitetu s obzirom da sude u svojim ligama, ali puno je nedoumica i odluka za razglabanje. Ponekad jednostavno ne znate značenje neke odluke.

Finale sudi Francois Letexier iz Francuske. Ovo mu je četvrta utakmica, a bio je glavni sudac između Hrvatske i Albanije. Kako vi gledate na njegov sudački kriterij?

Strupar: Francuz dosada nije imao nekih većih propusta tako da nema razloga ne vjerovati da će odsuditi fer i korektno.

Bilić: Kada sudac dođe do finala, tamo je najlakše suditi. Natječu se dvije reprezentacije, koje žele titulu. Mislim da će imati lagan posao i da neće biti spornih odluka. Ako je tu, onda je sudačka struka zasluženo procijenila da mora doći. Istina je da je sudio susret između nas i Albanije, ali ne možemo se vratiti na to što je bilo.

Tko je najbolji igrač Eura dosada? Kome biste dali prednost?

Strupar: S obzirom da nije bio starter u tri od šest utakmica i na učinak, koji je dosada imao u najvažnijim utakmicama moj izbor je Dani Olmo. On je vrlo bitan kotačić u stroju i načinu igre Španjolske, a njihov nogomet je trenutačno najljepši i najatraktivniji na Euru.

Bilić: Po mom skromnom sudu i s obzirom na prikazano te da u nekim utakmicama nije startao od početka, čime je na neki način bio „zlatna rezerva“ po prikazanom i davanju dodatne dimenzije je Dani Olmo. Kada bi krenuo od početka i igrao, Olmo je imao zapaženu ulogu u svim tim rolama i napadačkim akcijama Španjolske te pokazao svoj izvrstan talent. S njim povezana je mala anegdota da je trebao doći u Hrvatsku kako bismo ga naučili igrati nogomet. Izdvojio bih Judea Bellinghama bez obzira što netko govori da to nije njegova prezentacija, ali nemojmo zaboraviti da je to ključni igrač Real Madrida koji je zabio puno golova u prvenstvu. Njegova sezona završila je tek pred kraj i još je osvojio Ligu prvaka. Ne treba zaboraviti njegov gol škaricama u sudačkoj nadoknadi. To je igrač, koji sa svojim godinama pokazuje kakav ima karakter i talent. Ova godina u Realu naviknula ga je na titule i da se zna nositi sa stresom. On je nositelj reprezentacije i potpuno zasluženo može biti najbolji igrač Eura uz Olma. Neće se pogriješiti u odabiru.