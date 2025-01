Mario Stanić prije nekoliko dana večerao je s Cannavarom, a za SK otkrio što ga je najviše zanimalo

Podijeli :

Proslavljeni Vatreni iz 1998. Mario Stanić, danas član stožera ukrajinskog Šahtara ispričao nam je tko je Fabio Cannavaro.

Na početku razgovora za Sport Klub Mario Stanić, koji se sa Šahtarom priprema za nastavak sezone u Ligi prvaka (22.1. Brest i 29.0. Borussia Dortmund), prisjetio se talijanska Parme s kojom je osvojio kup Uefa gdje mu je jedan od suigrača bio Fabio Cannavaro, odnedavno novi trener Modrih.

S njim je igrao u možda najjačoj Parmi svih vremena koja je 1999. osvojila Kup Uefa. Imena kao što su Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Faustino Asprilla i drugi dovoljno govore u kakvom je društvu igrao.

Ukratko, bio je to pravi mali Dream Team koji je posložio i uigrao Carlo Ancelotti te ga je, kad je prešao u Juventus, predao u ruke Albertu Malesaniju.

Kako danas gledate na te dane?

“U životu moraš imati, uz nekakav talent, trud, rad – i određenu dozu sreće. Hvala Bogu, meni su se stvari tako posložile u karijeri da sam išao korak po korak, stepenicu po stepenicu, pa sam u nekim zrelim godinama došao u Parmu. Kad sam već kod zrelosti to pokušavam prenijeti igračima u Šahtaru jer to je nešto što cijeli život učimo. Možda ćemo umrijeti glupi jer jednostavno je život proces kao i nogomet u kojem svakog dana nešto naučiš, stalno se razvijaš, stalno evoluiraš. Tako se i meni dogodilo kad sam došao u Parmu koja je po meni bila možda u to vrijeme jedna od najboljih ekipa na svijetu! To je to zlatno doba Parme i ja sam bio dio toga. I ti igrači s kojima sam igrao, njihovi karakteri i igračke kvalitete su mene učinili boljim. Što je veća konkurencija, to te čini boljim igračem. Svaki dan trenirati sa kvalitetnim, tako turbo potentnim igračima te čini boljim. I to je jedna generacija koja je bila izrazito nadarena. Ne samo kao igrači, nego i kao ljudi!”

Poznato je kako ste vi i Fabio Cannavaro bili bliski za vrijeme igračke karijere i ostali ste u kontaktu. Sudbina se tako poigrala da je nedavno postao novi trener zagrebačkog Dinama. Je li vas to iznenadilo?

“Kao prvo o Fabiu kao osobi, te kao o suigraču mogu reći apsolutno sve pozitivno. Izuzetno smiren tip, ali i studiozan. Da, Fabio i ja održavamo kontakt, čuli smo se dok je bio u Kini, čuli smo se dok je bio i Udineseu, a naravno čuli smo se i kad je predstavljen u Dinamu. Evo, neki dan smo ovdje u Ataliji bili na večeri i prisjetili smo se tih nezaboravnih dana u Parmi. Moram reći kako je Fabio odgovoran, sistematičan i mislim da nema isključivo talijanski gen i neće samo forsirati igru u obrani. On voli nogomet, obožava nogomet, želi dati nogometu, nešto tako da mislim da će i na tom planu uspjeti napraviti iskorak sa Dinamom.”

Što je Cannavara. Kada biste razgovarali zadnjih dana, najviše zanimalo o Modrima?

“Prvenstveno ga je zanimala radna etika. Svaka momčad, svaka zemlja ima određeni kulturološki utjecaj na nogomet. Primjerice, Španjolci izrazito puno forsiraju tehnički aspekt, Njemačka fizički aspekt, a u Italiji je naglašen taktički aspekt. Mislim da se Fabio u svojoj karijeri susreo s puno igrača s naših prostora, ali to su uglavnom bili igrači koji su dolazili u Italiju kad su već imali određenu igračku kvalitetu i samim time i karakter. Reći ću vam što ga je najviše zanimalo. To je radna etika, prvenstveno to, kako bi znao dokle može, odnosno pretpostavljam, dokle može gaziti igrače, što može raditi. Naravno, s druge strane ne smiješ u nekim trenutcima previše opteretiti ekipu kada to neki ne mogu ponijeti. No, odavno sam naučio kako je ono što se najteže mijenja u ljudskom navika. To je dio procesa koji treba prihvatiti i adaptirati se na to.”

No, s druge strane Cannavaro je sigurno svjestan kako je došao u klub koji često mijenja trenere jer ciljevi su uvijek visoki?

“Da, i o tome smo razgovarali, o samom klubu, ali i očekivanjima. Naravno, zanimalo ga je moje viđenje Dinama… Znate, Fabio je izuzetno inteligentan lik koji će izvući i sam osjetiti kroz rad s igračima te razgovor s njima, tko su ti na koje može najviše računati. To je dio trenutnog posla koji je izrazito zahtjevan i za koji realno nemaš vremena.. Jer čim izgubiš jednu utakmicu, stvara se medijska hajka i problematika, stvara se psihoza unutar kluba. Tu su i mediji tako da se jednostavno teško s time nositi. Potrebni su za to kvalitetni karakteri koji su u stanju to prihvatiti kao izazov, a ne kao pritisak. Tu se lome mišljenja i tu se mnogi treneri odlučuju za karakterne igrače jer prvenstvo je maraton. Nitko nije osvojio nogometno prvenstvo u trećem kolu, niti na polusezoni. To je jednostavno maraton koji ima jako puno sprinteva. Nema te bodovne razlike koja se ne može nadoknaditi. Možeš imati odličnu sezonu, ali netko može imati ekstremno dobru. Evo ti primjer Liverpoola u Engleskoj, koji je apsolutni favorit, koji gazi sve. Ali u kontekstu Manchester Cityja, koji ima jako lošu sezonu, neke stvari i vrijednosti se poremete.”

Dotakli ste se indirektno završnice sezone u HNL-u. Što očekujte u borbi između Hajduka, Rijeke i Dinama. Hajduk je pobjegao Dinamu sedam bodova?

“Bit će vrlo interesantno, jako sam pozitivan po pitanju Fabijevog dolaska i po pitanju njegovih kvaliteta, ali problematika je uvijek prisutna jer čim izgubiš jednu utakmicu, jednu ne riješiš, kreće psihoza.”

Jasno je kako nas čeka vrlo zanimljiv drugi dio prvenstva. Gennaro Gattuso, također kažu mnogi radi dobar posao Hajduku?

“Gledajte, Gattuso po meni na osnovu individualne kvalitete igrača Hajduka izvlači maksimum! Naravno da je teško uspoređivati Gattusa i Cannavara.”

Zašto?

“Fabia jako dobro poznajem jer smo zajedno igrali četiri godine. OK, Gattusa poznajem, ali ipak ne toliko dobro kao Fabija. Ukratko, bit će interesantan i taj proces adaptacije kod Cannavara kojeg ne treba odbaciti jer ono što je najvažnije u ovom trenutku, kada novi trener dolazi u ekipu, je da ta ekipa i trener se povežu. Znači mora postojati nekakva interakcija. I mislim da je u tom kontekstu to jako bitno, s obzirom na personalitet Fabia, da se nametne, ali da ima i određenu distancu. I ne sumnjam u to da će to napraviti.”

O samoj igri Dinama pod Cannavarom, koju je vidio iz prve ruke u Antaliji, nije želio previše govoriti. Ali činjenica jest kako je Hajduk u psihološkoj prednosti?

“Sve je to krasno i sjajno. No, kada dođu utakmice koje imaju strahovito veliki pritisak rezultata, u tim trenucima zbog igrača koji nemaju mentalnu snagu, dolazi do jedne vrste psihoze. S druge strane rezultat govori da je Gattuso stvorio određenu zalihu bodova, ali nam povijest govori da to uopće nije mjerodavno. Ima još strahovito puno utakmica i strahovito puno bodova je u opticaju. Nije čak sve u kvaliteti plemenitosti igre. Nogomet je jedini sport na svijetu u kojem ne moraš igrati dobro, nego samo moraš biti podređen da bi pobjeđivao. A ako pobjeđuješ samim time ti ekipa počne rasti. Znate, puno je tu sitnih detalja koji stvaraju jednu sliku i mozaik kako netko izgleda, a sve te mjeri se kroz rezultat. Bit će jako interesantno što je na kraju i ljepota nogometa.”