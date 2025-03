Marca se raspisala o svađi Mbappea i Luke: ‘Modrić je pružio čudesnu partiju za pobjedu, dok Mbappé…’

VIDEO / Sukobili se Modrić i Mbappe, pogledajte kako je Luka ‘izgubio živce’

Marca, najčitaniji španjolski sportski medij, posvetila je tekst ovoj situaciji pod naslovom “Modrić je bio bijesan na Mbappéa jer je simulirao penal… ali je završilo smijehom”. Dalje pišu: “Modrić i Mbappé bili su zvijezde u jednom od najzanimljivijih trenutaka večeri u Ligi nacija. Kapetani Hrvatske i Francuske jako srdačno su se pozdravili prije utakmice, ali kada je lopta krenula s centra, prijateljstvo je zaboravljeno. O tome svjedoči i bukvica koju je Modrić pred kraj očitao Mbappéu.”

Španjolci detaljno opisuju kako je do toga došlo: “Pet minuta prije kraja, pri vodstvu Hrvatske 2:0, Francuska je očajnički pokušavala smanjiti zaostatak. Mbappé je ušao u kazneni prostor, a Modrić je radio sve što može kako bi mu oduzeo loptu, kada je Mbappé odjednom pao na travnjak. Bilo je jasno da mu je Modrić čisto uzeo loptu i to mu je dao do znanja. Hrvatska desetka prišla je Francuzu i ljutito ga kritizirala što je pokušao izboriti penal. Takva Modrićeva reakcija iznenadila je Mbappéa. Ubrzo mu je ipak pružio ruku i pomogao da se ustane, nakon što je prišao sudac i spriječio moguću eskalaciju. Zatim su se suigrači iz Reala zagrlili i tako pokazali veliko prijateljstvo.”

Marca zaključuje: “Navedena akcija najbolje je sažela utakmicu. Modrić je pružio čudesnu partiju za pobjedu, dok Mbappé, premda je imao nekoliko prilika, nije ispunio očekivanja.” Španjolci pritom podsjećaju da je Mbappé na početku utakmice imao dvije velike prilike, ali mu je oba puta udarce obranio Dominik Livaković.