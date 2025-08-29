Luka Vušković predstavljen u HSV-u, nosit će dres s bratovim brojem

Podijeli :

HSV

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković kompletirao je posudbu iz Tottenhama u HSV, objavio je klub iz Hamburga.

Ono o čemu se nagađalo već danima, u petak je dobilo potvrdu – Luka Vušković narednu će sezonu provesti na posudbi u njemačkom bundesligašu HSV-u.

Mlađi brat Marija Vuškovića, također člana HSV-a koji je nažalost i dalje suspendiran zbog dopinga, uspješno je odradio liječnički pregled u četvrtak i odmah potpisao ugovor.

“Jedva sam dočekao dolazak u Hamburg. Za mene je posebno igrati za HSV jer je moj brat ovdje igrao i puno mi pričao o klubu, ali i zbog klupske povijesti, navijača i uvjeta ovdje. Jako sam sretan”, rekao je osamnaestogodišnji Splićanin kojeg je na potpisivanju dočekao i brat Mario.

Zanimljivo, Luka će nositi dres s brojem 44, koji je nosio upravo njegov brat.

Luka Vušković nominalno je član Tottenhama s kojim ga ugovor veže do ljeta 2030. godine, a s obzirom na njegov talent i činjenicu da do posljednjeg trenutka Spursi kao da nisu bili sigurni žele li ga pustiti na posudbu ili ostaviti pri prvoj momčadi, za očekivati je da bi se već sljedeće sezone mladi hrvatski stoper mogao vratiti u London i konkurirati za nastupe kod trenera Thomasa Franka.

Vušković je prethodno sjajno odradio posudbe u poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlou, pokazavši pritom i zavidne golgeterske sposobnosti. Ukupno je u ta dva kluba u 50 nastupa postigao deset golova uz tri asistencije.

U HSV-u su prezadovoljni što su doveli Vuškovića u povratničkoj bundesligaškoj sezoni.

“Naporno smo radili na ovom poslu i drago nam je što je Luka odlučio napraviti sljedeći korak u svom razvoju kod nas u HSV-u. Kroz Marija, Luka je već razvio blisku vezu s klubom i gradom. Unatoč njegovom talentu, bit će važno ponuditi mu ozračje u kojem se može optimalno razvijati”, rekao je član uprave Stefan Kuntz.

Sportski direktor Claus Costa dodao je:

“Pomno smo pratili Lukin razvoj proteklih godina i drago nam je što se otvorila prilika za posudbu. On je savršen za našu momčad, atletski i karakterno. Donosi nam svestran paket za svoju dob i ojačat će našu obranu. Istovremeno je hrabar u izgradnji igre i opasan u prekidima. Moderan je stoper koji je nevjerojatno napredan za svoju dob.”

